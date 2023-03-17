В 2023 году в Молжаниновском откроют новую поликлинику, школу и детский сад.

В 2023 году в Молжаниновском откроют новую поликлинику, школу и детский сад.Молжаниновский – один из самых динамично развивающихся районов Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем . Градоначальник уточнил, что с 2010 года население района выросло в четыре раза."Очень важно, чтобы людям было комфортно жить и удобно добираться", подчеркнул мэр.По словам Собянина, в районе стало больше маршрутов общественного транспорта. Жители Молжаниновского могут пользоваться транспортно-пересадочным узлом "Ховрино".В этом году рядом с Молжаниновским откроется линия третьего центрального диаметра (МЦД-3), отметил мэр.В июне первых пациентов примет детско-взрослая поликлиника на Синявинской улице. Планируется запустить автобусный маршрут, который свяжет медицинское учреждение с поселками по другую сторону Ленинградского шоссе.Также в районе построят дополнительный корпус школы "Перспектива" на 1100 учеников и детсад для 350 воспитанников. Здания откроют до конца года.Школу оборудуют кабинетами иностранных языков. В детском саду будут помещения для развивающих занятий и бассейн.Продолжается строительство технопарка. Он даст району новые рабочие места."А еще Молжаниновский — первый район Москвы, где завершилась реновация. Жители двух старых домов уже получили новое комфортное жилье", – сообщил градоначальник.Мэр Москвы ранее о планах развития районов Отрадное, Северное и Южное Медведково. Там продолжается программа реновации, строятся новые дороги и развязки, благоустраиваются общественные пространства.