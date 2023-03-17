Около 17:30 16 марта в Ковровском районе на 13 километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма» столкнулись две легковушки, в результате чего один человек погиб и трое

Около 17:30 16 марта в Ковровском районе на 13 километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма» столкнулись две легковушки, в результате чего один человек погиб и трое пострадали. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, 20-летний водитель Lada двигаясь в сторону Коврова, выехал на встречную полосу в нарушение знака «обгон запрещен»