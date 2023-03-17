Владимирский областной киноцентр и заказник «Клязьминский береговой» приняли участие в съёмках...

Владимирский областной киноцентр и заказник «Клязьминский береговой» приняли участие в съёмках комедии «Поехавшая»В августе прошлого года Гороховецкий район стал одной из съемочных площадок фильма. Все подробности у Александр Сыпченко- А хочется иногда бросить все и сбежать в Магадан.Роуд-муви по-владимирски. Драматичная история необычного велопробега длиной в 10 тысяч километров начиналась в Гороховце. Именно эти красивые места летом прошлого года режиссер Антон Маслов выбрал для съемок фильма "Поехавшая".Ключевые эпизоды были отсняты на территории заказника "Клязьминский береговой". Разрешение на съемки помог получить Киноцентр Владимирской области. В качестве благодарности его отметили в титрах.Дмитрий Чеботарев, актер:- Головокружительные виды и пейзажи. Фильм снимали в 170 локациях, а о чем он о путешествии через всю страну к себе к родным к смыслу жизни к любви.К экранизации книги Ани Смолиной "А чего дома сидеть" съемочная группа подошла со всей ответственностью. Нелегкий путь от Москвы до Магадана режиссер, оператор и актеры прошли вместе. Каждый кадр наполнен душой и с невероятной любовью передает красоты нашей страны. В главных ролях звезды отечественного кино - Ольга Лерман и Виктор Хориняк.Виктор Хориняк и и Ольга Лерман, актеры:- Чего с нами только не случалось на съемках главной комедии весны поехавшая и все только ради того чтобы подарить Вам по настоящему классное классное, смешное и жизнеутверждающее кино.Реальная история девушки Ани, которая на велосипеде вместе со своей таксой преодолевает невероятный путь, никого не оставит равнодушным. Ведь в этом путешествии героиню ждет все самое интересное. Приключения, неожиданные встречи и конечно любовь.Александр Сыпченко, Вести-Владимир