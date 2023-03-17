Владимирские коммунальщики продолжают борьбу с подтоплением дворов и улиц.

Владимирские коммунальщики продолжают борьбу с подтоплением дворов и улиц.Сотрудники «Владимирводоканала» проверяют исправность работы ливневой канализации, ежедневно расчищают решётки дождеприемников от смёта и льда, откачивают лужи с дорог и тротуаров.Для откачки талых вод с муниципальной территории можно звонить по круглосуточному номеру: 53-49-09. Если лужа образовалась во дворе дома, то её ликвидацией должна заняться «управляшка».Телефоны ЕДДС: 05 и 53-11-48.