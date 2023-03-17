Во Владимире инспекторы ГИБДД проведут сегодня рейд на трезвость. Водителей будут массово...

Во Владимире инспекторы ГИБДД проведут сегодня рейд на трезвость.Водителей будут массово проверять на наличие алкоголя в крови.Пятница для этого - самый подходящий день. Как показывает практика, даже предупреждения о таких рейдах не останавливают нарушителей. Только за февраль на дорогах региона поймали свыше трехсот любителей сесть за руль подшофе. Добавлю, что с первого марта оформлять пьяных водителей инспекторы могут без понятых. Достаточно видеозаписи.