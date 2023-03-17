Во Владимире из многоэтажного дома пожарные эвакуировали 13 человек, из них 3 детей.
Сигнал о...
Во Владимире из многоэтажного дома пожарные эвакуировали 13 человек, из них 3 детей.
Сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Нижняя Дуброва (дом 38 «Д») поступил 16 марта в вечернее время (18:11).
Пресс-служба МЧС России по Владимирской области отмечает, что спасательные подразделения тут же выехали по адресу.
На момент прибытия специалистов уже наблюдался густой дым. Выяснилось, что загорелась квартира.
Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали горение на площади 4 квадратных метров. Были эвакуированы 13 человек, из них 3 детей.
Сообщается, что сгорело имущество в подъезде. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося на Нижней Дуброве.
Фото: pxfuel.com; официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области.