Во Владимире из многоэтажного дома пожарные эвакуировали 13 человек, из них 3 детей. Сигнал о...

Во Владимире из многоэтажного дома пожарные эвакуировали 13 человек, из них 3 детей.Сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Нижняя Дуброва (дом 38 «Д») поступил 16 марта в вечернее время (18:11).Пресс-служба МЧС России по Владимирской области отмечает, что спасательные подразделения тут же выехали по адресу.На момент прибытия специалистов уже наблюдался густой дым. Выяснилось, что загорелась квартира.Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали горение на площади 4 квадратных метров. Были эвакуированы 13 человек, из них 3 детей.Сообщается, что сгорело имущество в подъезде. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники.Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося на Нижней Дуброве.Фото: pxfuel.com; официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области.