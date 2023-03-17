Дознаватели разбираются в причинах происшествия.

Во Владимире на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Вечером на улице Верхняя Дуброва в доме №38 «Д» загорелся подъезд. На место ЧП прибыли 19 спасателей и шесть единиц техники.Сотрудники МЧС сформировали одно звено газодымозщитной службы. Из дома эвакуированы 13 человек, среди которых трое детей. Оказалось, что в подъезде сгорели чьи-то вещи. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.Дознаватели разбираются в причинах происшествия.