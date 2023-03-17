Торжественное мероприятие состоялось в областном Дворце культуры и искусства.

Во Владимире работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие состоялось в областном Дворце культуры и искусства.В одном из залов ОДКИ была организована тематическая выставка «Городская среда и качество жизни». В ней приняли участие более 30 организаций, в том числе из Москвы, Липецка и Ульяновска.Во время чествования власти наградили отличившихся работников и победителей конкурса на лучшую организацию в сфере ЖКХ.