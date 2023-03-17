Во Владимире произошел пожар на территории Октябрьского военного городка. В социальных сетях появилось видео возгорания. Сообщение автора поста в социальных сетях В военном городке что-то

Во Владимире произошел пожар на территории Октябрьского военного городка. В социальных сетях появилось видео возгорания. Сообщение автора поста в социальных сетях В военном городке что-то горит. Пожарные уже часа два ездят туда-сюда. Напомним, когда-то здесь размещался танковый полк. Но с 2015-го казармы городка пустовали, при этом находились в ведении Минобороны. Сегодня же этой собственностью распоряжается