Он погиб 8 ноября прошлого года в селе Макеевка (ЛНР).

В правительстве Владимирской области родителям погибшего в СВО на Украине лейтенанта Максима Вялова вручили орден Мужества. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Уроженец Меленковского района окончил в вуз с военной кафедрой. Офицер принял на себя командование взводом связи. Погиб 8 ноября прошлого года в селе Макеевка (ЛНР).«Понимаю, что мои слова не утешат родителей. Это огромное горе и невосполнимая утрата, но мы всем, чем можем помочь, обязательно поможем. Спасибо Екатерине Александровне и Дмитрию Александровичу за достойное воспитание сына», - написал губернатор в соцсетях.