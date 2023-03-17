В 10:37 17 марта во Владимире произошел пожар в одном из заброшенных зданий казарм в Октябрьском военном городке, площадь которого составила 400 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 10:37 17 марта во Владимире произошел пожар в одном из заброшенных зданий казарм в Октябрьском военном городке, площадь которого составила 400 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пламя вспыхнуло в доме №38 на ул. Красноармейская. Когда пожарные прибыли на место, на третьем этаже здания был открытый огонь. «Сотрудниками МЧС было сформировано 4 звена газодымозащитной