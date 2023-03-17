По факту срыва сроков строительства жилого дома на улице Сакко и Ванцетти во Владимире возбуждено уголовное дело

По факту срыва сроков строительства жилого дома на улице Сакко и Ванцетти во Владимире возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В строительство многоквартирного дома было вложено 112 миллионов рублей. Были привлечены средства 16 участников долевого строительства.Установлено, что управление архитектуры и строительства администрации Владимира необосновано внесло изменения в разрешение на строительство. В результате этого введение здания в эксплуатацию стало невозможным.Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.