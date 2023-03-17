Во Владимире выступили Виртуозы Москвы Владимира Спивакова. Одно из главных музыкальных событий...

Во Владимире выступили "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова.Одно из главных музыкальных событий марта. Этим вечером во Владимире - "Виртуозы Москвы" под руководством легендарного Владимира Спивакова, народного артиста СССР.Концерт на сцене владимирской областной филармонии открыла "Элегия" или "ВокалИз" Сергея Рахманинова. Владимир Спиваков, художественный руководитель и главный дирижёр "Виртуозов Москвы" решил, что это будет посвящением 150-летию великого русского композитора. Также этим вечером прозвучала музыка Моцарта, Шнитке, Чайковского. Вместе с "Виртуозами Москвы" сегодня впервые играет стипендиат Фонда Владимира Спивакова- пианист Тимофей Владимиров. На сцене сегодня и первая скрипка оркестра- Алексей Лундин. Корни концертмейстера "Виртуозов Москвы" из Владимирской области.Алексей Лундин, концертмейстер оркестра "Виртуозы Москвы", заслуженный артист России:- Мы постоянно ездим. Бываем в самых разных регионах. Самое важное - это общение с людьми. Это , как говорит Владимир Спиваков, это взаимная любовь.