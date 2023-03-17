С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182277 владимирцев.

Во Владимирской области 17 марта выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек. Еще 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, 7 - в Суздальском, по 5 - в Петушинском и Александровском, по 4 - в Юрьев-Польском и Камешковском, 12 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Кольчугинском, по 2 - Киржачском и Вязниковском районах, а также ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182277 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50473 заболевших во Владимире, 21617 - в Ковровском районе и 19754 - в Муроме.