На дорогах образуется гололедица.

Во Владимирской области 18 марта похолодает до -11 градусов Цельсия. Об этом рассказали синоптики.Сегодня, 17 марта, в регионе ожидается мокрый снег с дождём. Температура воздуха составит от 0 до +5. Скорость северного ветра будет достигать 9 метров в секунду.На следующий день, 18 марта, ночью столбик термометра опустится до -11 градусов. На дорогах образуется гололедица. Однако уже днём метеорологи прогнозируют потепление до -2. Скорость ветра - 2-7 м/с. Атмосферное давление в ближайшие дни повысится с 747 до 760 мм ртутного столба.