Во Владимирской области 70-летний пенсионер глумился над чувствами верующих христиан. Пресс-служба...

Во Владимирской области 70-летний пенсионер глумился над чувствами верующих христиан.Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщает, что выявлена противоправная деятельность жителя Суздальского района.По версии следствия, мужчина, являясь зарегистрированным пользователем социальной сети «Одноклассники», распространил на своей странице материалы, в которых глумился над религиозными чувствами христиан.Все сообщения пенсионера были направлены на оскорбление пользователей социальных сетей. Основной мотив - негативное отношение к верующим в целом и христианству в частности. 70-летний пенсионер оказался атеистом "со стажем".Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ.Фото: pxfuel.com