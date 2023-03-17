В зоне риска - Вязниковский, Петушинский, Судогодский, Киржачский и Собинский районы.

Во Владимирской области пострадавших от половодья поселят в 190 пунктах временного размещения (ПВР). Они рассчитаны на 53 тысячи человек.Перед началом паводка власти проведут распиловку и чернение льда. Для жителей, которые рискуют оказаться в зоне подтопления, сформируют запас медикаментов, организуют подвоз еды и выплату пенсий.«Есть объекты, за которыми мы особенно следим: мосты и ЛЭП. Проводятся командно-штабные учения МЧС. Наша задача – проверить техническую готовность, работу помп, провести инструктаж, обеспечить доставку продуктов, выплату пенсий, организовать пути объезда мест подтопления», - пояснил губернатор.Коммунальщики займутся расчисткой ливнёвок и канализаций. Дорожники запасаются щебнем и песком для ликвидации промоин на проезжей части.Половодье уже 9 апреля. В регионе ожидается подтопление 24 населённых пунктов и 50 участков автомагистралей. Несколько тысяч человек могут оказаться отрезанными от цивилизации. В зоне риска - Вязниковский, Петушинский, Судогодский, Киржачский и Собинский районы.