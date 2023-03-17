Во Владимирской области будут переформированы почти 940 участковых избирательных комиссий. В их...

Во Владимирской области будут переформированы почти 940 участковых избирательных комиссий.В их состав входит более 8 с половиной тысяч человек. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев в ходе совещания по подготовке к выборам 2023 года.В нём приняли участие представители региональных отделений политических партий, правительства области, Общественной палаты, а также Молодежной думы. Сбор предложений в новые составы УИК будут проводить территориальные избиркомы до конца апреля. Затем предстоит проверить сведения о претендентах. В новом составе участковые комиссии будут работать 5 лет.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Надеемся, что молодежь станет новым драйвером развития избирательной системы, которая тоже достаточно молода, нам всего 30 лет в этом году исполняется, сейчас к сожалению у нас увы молодежь составляет чуть более 10 процентов от общего количества членов УИК.