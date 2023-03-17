Во Владимирской области из-за неосторожного обращения с огнём погибла женщина. Накануне в 4 часа...

Во Владимирской области из-за неосторожного обращения с огнём погибла женщина.Накануне в 4 часа утра из Александрова поступил сигнал о возгорании в жилом доме на улице Степная.Наблюдалось сильное задымление в комнате и на чердаке деревянного дома на двн семьи. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв.м., пострадало имущество и внутренняя отделка жилого помещения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимиркой области.На пожарище было обнаружено тело погибшей 61-летней хозяйки дома, которая жила одна. А вторая квартира не использовалась..В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели.Вероятнее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём самой погибшей. Кроме того, отрицательную роль сыграло позднее обнаружение пожара (из-за ночного времени, когда соседи спали) и несвоевременное сообщение в пожарную охрану.Фото https://www.pxfuel.com/en