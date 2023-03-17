У членов УИКов заканчивается пятилетний срок полномочий.

Во Владимирской области обновят состав 939 из 975 избирательных комиссий. Об этом сообщает Избирком.В их состав входит свыше 8,5 тысяч человек. У членов УИКов заканчивается пятилетний срок полномочий. Новые комиссии сформируют из представителей политических партий, общественных организаций, чиновников и рядовых избирателей. Заявки можно направлять с 30 марта по 28 апреля. Избирком проверит информацию о кандидатах и утвердит новые составы, которые проработают до 2028 года.«Надеемся, что студенты примут активное участие в процессе формирования УИКов», - подчеркнул председатель Избиркома Владимирской области Вадим Минаев.Напомним, что в сентябре текущего года владимирцы выберут депутатов регионального Заксобрания.