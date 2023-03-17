Во Владимирской области подтверждено ещё 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Во Владимирской области подтверждено ещё 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
О ситуации по распространению заболеваний, вызванных COVID-19 на территории Владимирской области, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора:
22 сл. в городе Владимире;
12 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
10 сл. в Ковровском районе;
8 сл. в Муромском районе;
7 сл. в Суздальском районе;
5 сл. в Петушинском районе;
5 сл. в Александровском районе;
4 сл. в Юрьев-Польском районе;
4 сл. в Камешковском районе;
3 сл. в Кольчугинском районе;
2 сл. в городе Радужный;
2 сл. в Киржачском районе;
2 сл. в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 277 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: ГТРК «Владимир»