Во Владимирской области подтверждено ещё 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О...

Во Владимирской области подтверждено ещё 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.О ситуации по распространению заболеваний, вызванных COVID-19 на территории Владимирской области, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора:22 сл. в городе Владимире;12 сл. в Гусь-Хрустальном районе;10 сл. в Ковровском районе;8 сл. в Муромском районе;7 сл. в Суздальском районе;5 сл. в Петушинском районе;5 сл. в Александровском районе;4 сл. в Юрьев-Польском районе;4 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Киржачском районе;2 сл. в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 277 случаев заболевания коронавирусом.Фото: ГТРК «Владимир»