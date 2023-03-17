Во Владимирской области пострадавшие от половодья получат выплаты.
Сотрудники МЧС и Министерства...
Во Владимирской области пострадавшие от половодья получат выплаты.
Сотрудники МЧС и Министерства соцзащиты отработали механизм предоставления выплат населению на случай половодья. За помощью обратились 159 жителей Вязников, дома которых оказались условно подтоплены.
Во Владимирской области действует постановление, по которому жители региона, пострадавшие в чрезвычайной ситуации, получают единовременную выплату - десять тысяч рублей. Кроме того, граждане могут рассчитывать на финансовую помощь - 50 и 100 тысяч - если в результате происшествия они частично или полностью лишились имущества первой необходимости: холодильника, плиты, основных предметов мебели, насоса для подачи воды, водонагревателя и отопительного котла. Компенсация предоставляется в течение 11 дней после подачи заявления. На практике такая помощь в регионе пока оказывалась только один раз. В прошлом году за ней обратилась жительница поселка Труд в Петушинском районе. Ее дом затопило во время половодья, из берегов тогда вышла река Большая Липна.
Екатерина Лаврова, начальник отделения ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Процесс оказания финансовой помощи в соответствие с указом Президента переведен на цифровой формат. Наравне с личной подачей в органы соцзащиты населения или МФЦ, заявление также можно подать на портале Госуслуг.