Во Владимирской области пострадавшие от половодья получат выплаты. Сотрудники МЧС и Министерства...

Во Владимирской области пострадавшие от половодья получат выплаты.Сотрудники МЧС и Министерства соцзащиты отработали механизм предоставления выплат населению на случай половодья. За помощью обратились 159 жителей Вязников, дома которых оказались условно подтоплены.Во Владимирской области действует постановление, по которому жители региона, пострадавшие в чрезвычайной ситуации, получают единовременную выплату - десять тысяч рублей. Кроме того, граждане могут рассчитывать на финансовую помощь - 50 и 100 тысяч - если в результате происшествия они частично или полностью лишились имущества первой необходимости: холодильника, плиты, основных предметов мебели, насоса для подачи воды, водонагревателя и отопительного котла. Компенсация предоставляется в течение 11 дней после подачи заявления. На практике такая помощь в регионе пока оказывалась только один раз. В прошлом году за ней обратилась жительница поселка Труд в Петушинском районе. Ее дом затопило во время половодья, из берегов тогда вышла река Большая Липна.Екатерина Лаврова, начальник отделения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Процесс оказания финансовой помощи в соответствие с указом Президента переведен на цифровой формат. Наравне с личной подачей в органы соцзащиты населения или МФЦ, заявление также можно подать на портале Госуслуг.