Во Владимирской области прошел мониторинг состояния аварийного жилья и работы управляющих...

Во Владимирской области прошел мониторинг состояния аварийного жилья и работы управляющих компаний.Аварийное жилье и работа управляющих компаний - острые темы для региона. Мониторинг проблемных объектов провели представители владимирского регионального отделения ЛДПР. Подробности - в нашем материале.От происходящего может поехать крыша, говорит Наталья Лазутина. С приходом тепла в доме начала течь кровля. За 27 лет жизни в доме на Ново-Ямской подобного не было. Здесь восемь коммунальных квартир. Последний раз крышу чинили в 17-м силами самих жильцов. Управляющей компании у дома нет.Наталья Лазутина - жительница дома - Я и в администрацию звонила. Они говорят: "Ищите управляющую компанию". Как мы ее найдем, если нет. Где ее взять-то?Ни одна управляющая компания не берет "под крыло" дом 46-го года постройки. С проблемой жители обратились в региональное отделение ЛДПР. И там пообещали найти выход.Сергей Корнишов - зампред Законодательного собрания Владимирской области, координатор регионального отделения ЛДПР:- У нас есть муниципальная управляющая компания, которая, как показала практика, такие дома берет на обслуживание. Поэтому, надо инициировать эту встречу, жителям собрать общее собрание дома - здесь 8 квартир всего - чтобы принять решение и уйти в управляющую компанию, чтобы их обслуживали.А это 81-ый дом по улице Северной. Водопады в квартире Ольги Бугровой - уже городская достопримечательность. Этой весной пострадали почти все квартиры верхнего этажа. В ЛДПР считают, что программа расселения аварийного жилья реализуется медленно. Чтобы добиться признания дома аварийным, жителям приходится судиться с чиновниками и оплачивать дорогостоящие экспертизы. Но жильцы дома заявляют об очередной проблеме: управляющая компания выставляет счета за невыполненную работу.- Обрезка деревьев - полюбуйтесь!- Итого: расходов по текущему ремонту 73 тысячи 873 рубля- Гениально!- Будем разбираться.Это отчет о работе управляющей компании за прошлый год. Со слов жителей, половину списка коммунальщики взяли с потолка.Сергей Корнишов - зампред Законодательного собрания Владимирской области, координатор регионального отделения ЛДПР:- Обязательно будем добиваться, чтобы управляющая компания понесла административное наказание. Будем обращаться в прокуратуру Владимирской области, в государственную жилищную инспекцию. Обязательно в Фонд капитального ремонта для того, чтобы перенести сроки капитального ремонта кровли на более ранний период.Без своевременного капремонта такие дома могут легко перейти в разряд «аварийных». Однако чиновники не спешат присваивать такой статус новым проблемным объектам. Сергей Корнишов поясняет: федеральная программа по расселению аварийного фонда действовала до 17-го года. Многие дома до сих пор не расселены. Те же вопросы существуют в всех городах и районах области. Жители аварийных домов могут обратиться в региональное отделение ЛДПР. В планах у активистов партии - встречи и работа с областной и местными администрациями по решению этой проблемы.