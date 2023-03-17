С июня вводится единый день для ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Средства начнут перечислять пятого числа каждого месяца.

С июня вводится единый день для ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Деньги начнут перечислять пятого числа каждого месяца.«Система вступит в действие с июня. Социальный фонд будет перечислять семьям, которые оформили такую меру поддержки, за предыдущий месяц. То есть, в июне текущего года будут получены средства за май», - пояснил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.В настоящее время даты платежей различаются в зависимости от региона. В некоторых областях платежи производятся с 1 по 15 число месяца, в то время как в других - с 16 по 25 числа.