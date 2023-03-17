Во Владимирской области Тане Ненаховой из поселка Нагорный необходимо дорогостоящее лечение....

Во Владимирской области Тане Ненаховой из поселка Нагорный необходимо дорогостоящее лечение.Левая рука девочки практически не функционирует. Помочь Тане можно вместе с "Русфондом".Собрать любимый конструктор одной рукой. Лишь одно из многих испытаний для шестилетней Тани. У девочки монопарез, мышцы левой руки после перенесенного полиомиелитоподобного поражения спинного мозга практически не функционируют. Мама Тани всеми силами пытается вернуть здоровье дочери.Тамара Лаврова, мама Тани:- Мы долго лечились, проходили реабилитацию, но рука у нас на данный момент так и не восстановилась, мы ездили по разным врачам, микрохирургам, ортопедам, травматологам.После долгого курса лечения - массажа, физиопроцедур и лечебной физкультуры - удалось добиться значительных улучшений. Начали шевелиться безымянный и указательный пальцы, но полностью восстановить функции левой руки, к сожалению, не удалось. Сейчас девочка не может даже самостоятельно одеться и каждый день вынуждена пользоваться специальным ортезом.Тамара Лаврова, мама Тани:- Ей очень трудно, то есть она не может обслужить себя, полноценно, ей надо постоянно помогать. Она не сможет физкультурой заниматься, то есть вырезать, труд.Специалисты из ярославской клиники сообщили, что готовы принять девочку на лечение. Они планируют провести Тане этапные реконструкции с интервалом от 3 месяцев до полугода. Шансы на выздоровление - есть. Но на это необходима длительная реабилитация и почти 2 миллиона рублей. В одиночку семья Тани не справится.Михаил Новиков, реконструктивный микрохирург, врач высшей категории:- Будут выполнены микрохирургические реконструкции как на нервных стволах, ортопические операции, такие как тенадезе, ей планируется микрохирургическая пересадка лоскута с нижней конечности на верхнюю конечность после подготовки соответствующих нервов.Помочь маленькой Тане может каждый. Для этого нужно отправить смс со словом ДЕТИ на номер 5542. По умолчанию с мобильного счета спишутся 75 рублей. Но сумму можно указать любую. Например, ДЕТИ 100.Владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.Родители Тани уверены - однажды их девочка сможет самостоятельно собрать конструктор, завязать шнурки или заплести любимую косичку.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир