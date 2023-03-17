Территориальные налоговые органы присоединят к областному Управлению ФНС. Региональную сеть...

Территориальные налоговые органы присоединят к областному Управлению ФНС.Региональную сеть налоговых инспекций ждет укрупнение. С 27 марта территориальные налоговые органы присоединят к областному Управлению ФНС. Прием и обслуживание налогоплательщиков будут осуществлять обособленные подразделения во Владимире, Суздале, Коврове, Муроме и Александрове.Граждане смогут обращаться в любое из них, независимо от места жительства и постановки на учет. Уже с 27 марта будут закрыты офисы налоговой на улице Садовой во Владимире и на улице Комсомольской в Вязниках. Операционные залы в Гусь-Хрустальном, Киржаче и Юрьев-Польском переходят на усеченный график работы - по вторникам и четвергам, но тоже скоро прекратят работу, с первого июля. В УФНС заявляют, что реорганизация не скажется на качестве предоставления услуг. Многие из них можно получить дистанционно, с помощью электронных сервисов или очно, через МФЦ.