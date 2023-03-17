Во Владимирской области в ДТП с микроавтобусом погибла женщина. Вначале о трагическом ДТП под...

Во Владимирской области в ДТП с микроавтобусом погибла женщина.Вначале о трагическом ДТП под Ковровом. Накануне там столкнулись две легковушки.(Новостной портал Ковровского района) По сообщению регионального управления ГИБДД, водитель ВАЗ 2107 выехал на встречку, где столкнулся с фордом. За рулем жигулей был 19-летний молодой человек, он и находившиеся в форде люди доставлены в больницу. Пассажир ВАЗа - парень 2001 года рождения - скончался.(ВК "Подслушано автомобилистов") И сегодня жесткая авария произошла недалеко от поворота на поселок Садовый Суздальского района. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По сообщениям очевидцев, есть погибшая - женщина из "Дастера".