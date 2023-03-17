Во Владимирской области волонтеры готовят мемориал на месте гибели Гагарина к 55-летию со дня...

Во Владимирской области волонтеры готовят мемориал на месте гибели Гагарина к 55-летию со дня скорбной даты.В Киржачском районе на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серёгина прошла первая акция волонтёров культуры. В марте этого года - 55 лет со дня трагической даты. Слово - Вере Куликовой.- По версии Леонова, сзади их Мига-15 вот так на сверхзвуке прошел СУ-15-й и он попали в его выхлоп. Его как бы след.Дмитрий Минаев - заведующий комплексом на месте гибели Героев СССР Юрия Гагарина и Владимира Серёгина рассказывает о святом для каждого россиянина месте. В небе под Киржачом 55 лет назад, в марте 1968-го, произошла трагедия. Она унесла жизни первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серёгина. Памятный митинг пройдёт здесь 27 числа.Дмитрий Минаев заведующий мемориальным комплексом на месте гибели Героев СССР Юрия Гагарина и Владимира Серёгина:- Надеюсь, что и в этом приедет последний из отряда космонавтов, космонавт номер14 Борис Валентинович Волынов, Терешкова Валентина Владимировна тоже всегда приезжает.А это уникальные кадры хроники. Октябрь 1975-ого. Новосёлово. Спустя семь лет после гибели летчиков здесь появился мемориал. Над ним работала группа советских скульпторов и архитекторов. На открытии - сотни гостей, покорители неба, партийные чиновники, советские школьники. И в толпе - мама Юрия Гагарина - Анна Тимофеевна.Этой весной приводить в порядок территорию возле стелы помогают "Волонтёры культуры". А их числе - и студент РАНХиГС Виталий. Говорит, покорители космоса - пример и для поколения 21 века.Виталий Хиров, руководитель регионального добровольческого центра волонтёров культуры:- Это смелость, это космос, это сила воли и духа. Такие исторические места, где все пронизано нашей историей. Это может быть и трагической историей, но здесь такую силу ты чувствуешь! Поэтому хочется приезжать и приезжать. И не только приехать. а что-то узнать для себя - и помочь!Участников акции - восемнадцать. Старшему - 73, самому юному - 16. Организовала акцию Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия области.Кирилл Купан, волонтер культуры:- Мне захотелось в нем участвовать, мне хотелось помочь им расчистить снег у этого памятника.Светлана Иванова, заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Это объект культурного наследия регионального значения хотя бесспорно он имеет значение для всей России и достоен федерального значения.Людмила Вершинина в прошлом - учитель физики и астрономии. Сейчас "серебряный волонтёр". Вспоминает: 12 апреля 61-ого стало историческим днём.Людмила Вершинина, волонтёр культуры:- Это была такая великая радость! Я в Коврове еще жила в школе, училась и по улице шли люди. Улыбки , радость, веселье! Гордость на высоте.На мемориале появился новый экспонат - самолет МИГ-29. Об этом мечтал летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Он внёс огромный вклад в реконструкцию мемориала.Дмитрий Минаев заведующий мемориального комплекса на месте гибели Героев СССР Юрия Гагарина и Владимира Серёгина:- Решил ставить сюда МИГ-29-ый, уходящий на взлет. Чтобы, как говорил Алексей Архипович, люди никогда не падали духом, стремились жить! Почему МИГ- 29? Техника будущего . На чем мечтал летать Гагарин и Серегин, и на чем мечтал летать первый отряд космонавтов.27 марта в возрождённом храме Андрея Первозванного в селе Новосёлово пройдет панихида. А в часовне рядом со стелой зажгут поминальные свечи.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.