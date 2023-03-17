Во Владимирской области вручили Орден Мужества родителям погибшего в ЛНР бойца. За...

Во Владимирской области вручили "Орден Мужества" родителям погибшего в ЛНР бойца.За самоотверженность и отвагу. Родителям Максима Вялова, погибшего бойца - участника специальной военной операции передан Орден Мужества. Награду семье героя вручил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.Дмитрий Лызлов, заместитель губернатора Владимирской области:- Вы воспитали настоящего героя. Мы гордимся вашим сыном. Такие воины, как он, составляют славу Владимирской области и славу России.Максим Вялов родился в селе Войново Меленковского района. В зоне СВО он служил командиром взвода связи мотострелкового батальона. Сослуживцы отмечают: был ответственным, скромным человеком с остро развитым чувством справедливости. Восьмого ноября Максим погиб в Луганской Народной республике. Ему было 22 года.Дмитрий Вялов, отец кавалера Ордена Мужества Максима Вялова:- Я горжусь своим сыном. Что он вырос у меня настоящим воином. Что выбрал сам свою дорогу. И еще горжусь тем, что сказал ему это лично. Успел.