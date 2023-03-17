Обработка территорий проводится дважды за сезон.

Правительство Владимирской области выделило 12,44 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. На указанную сумму власти обработают 355 га в 37 муниципалитетах.Уничтожение растения проводится дважды за сезон.Добавим, что в 2022 году в регионе обработали 500 гектаров территорий. При этом сорняк произрастал на 3500 га.Для борьбы с опасным сорняком власти составили специальную карту, а хозяев земель, допускающих его разрастание, будут штрафовать.