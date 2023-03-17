Во Владимирской области заместитель главврача обвиняется в получении взятки в виде ремонта...

Во Владимирской области заместитель главврача обвиняется в получении взятки в виде ремонта квартиры.Зампрокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении заместителя главврача по экономическим вопросам одного из медицинских учреждений, руководителя контрактной службы. Она обвиняется по статье УК "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, в крупном размере".Прокурорской проверкой установлено, что женщина предложила руководителю одного из юридических лиц за заключение договоров на оказание услуг ее медицинским учреждением сделать ремонт у себя в квартире стоимостью свыше 150 тыс рублей. И свое обещание выполнила.Теперь ей грозит до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский райсуд Владимира, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Перед Министерством здравоохранения ВО поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.Фото https://www.pxfuel.com/en