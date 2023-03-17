22 марта отмечается Всемирный день воды. Ежегодно сотни тысяч людей принимают участие в флешмобе в честь воды, без которой невозможно наше существование.

Долгожданная весна набирает свои обороты. Мы так долго ее ждали! С весной пришло яркое солнце и преображение окружающей среды. Вы когда-нибудь замечали, что март полон экологических праздников и природоохранных акций?22 марта отмечается Всемирный день воды. Ежегодно сотни тысяч людей принимают участие в флешмобе в честь воды, без которой невозможно наше существование. Это событие не может пройти без жителей Владимирской области, поэтому ГБУ ВО «Экорегион» совместно с МАУДО СЮН «Патриарший сад» организуют проведение Всероссийского молодежного флешмоба «Голубая лента».В это году флешмоб будет проходить 22 марта в 16:00 по местному времени и в двух форматах.Первый вариант участия - групповой. Данный вид участия предполагает исполнение на территории своего населенного пункта подготовленного для флешмоба танца. Примеры танцев можно найти на сайте http://голубаялента.рф/. Отличным дополнением к танцу будут символичные голубые ленточки и листовки с информацией о важности бережного отношения к водным ресурсам.Второй вариант участия - индивидуальный. На улице или помещении сделать селфи, держа в руках голубую ленточку или любую табличку/лист бумаги с надписью «Голубая лента 2023», также возможно записать короткое видео обращение о необходимости бережного отношения к воде. Можно просто записать одну фразу «Я берегу воду» или «Берегите воду» и опубликовать это в любой социальной сети с хештегом #Голубаялента_вода, , , .Дополнительную информацию об акции можно найти на официальных страницах учреждений в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/public189200983 - ГБУ ВО «Экорегион» и https://vk.com/patsad - СЮН «Патриарший сад»).