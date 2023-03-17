Дача – это душа семьи.

Дача – это душа семьи.Рынок недвижимости предлагает множество загородных домов в разных ценовых сегментах. Помимо стоимости, при покупке нужно учитывать несколько важных факторов. Дача может принести радость или скандалы с соседями. Чтобы грамотно выбрать участок и не пожалеть об этом, стоит рассмотреть советы профессионалов.Специалист по недвижимости Елена Мищенко рекомендует сразу обращать внимание на землю, расположение дома, качество его постройки и состояние проведенных коммуникаций. А эксперт в риэлторском деле Мария Румянцева предлагает сразу разобраться с границами участка, чтобы потом не судиться с людьми за забором, а еще исключить наличие свалки или другой экологической неприятности вблизи участка.Финансист Александр Патешман предупреждает: заброшенные дома возле объекта недвижимости — плохой знак, он может загореться, в нем могут обитать бездомные маргиналы. Дача не должна создавать проблемы, поэтому перед покупкой нужно проверить, все ли в порядке с дорогами, электричеством, водоснабжением, нет ли перебоев с сигналом Сети.Как пишет сайт , особое внимание следует уделить документам с техническими характеристиками и другими нюансами. Требуется заранее проверить "на чистоту" владельца дачи — если его отправят банкротом, сделку могут признать недействительной и деньги за дом вернутся не в полном объеме.