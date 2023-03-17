Во Владимире Фрунзенский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя главврача по экономическим вопросам местной больницы, которая обвиняется в получении взятки в виде

Во Владимире Фрунзенский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя главврача по экономическим вопросам местной больницы, которая обвиняется в получении взятки в виде ремонта у себя в квартире. По данным пресс-службы областной прокуратуры, женщина предложила руководителю компании, занимающейся ремонтом, сделку: медицинские услуги для фирмы в обмен на ремонт в квартире. Стоимость отделки оценили в