Жильцы этого общежития засыпают и встают под звон капели. В доме 10 по улице Белоконской прохудилась крыша. Талой водой залит чердак, оттуда влага опускается в жилые блоки. Стены и потолки

Жильцы этого общежития засыпают и встают под звон капели. В доме 10 по улице Белоконской прохудилась крыша. Талой водой залит чердак, оттуда влага опускается в жилые блоки. Стены и потолки секций покрыты плесенью и грибком. Светлана Телегина, жительница дома №10 Все течет, вся штукатурка отваливается. В туалете все то же самое у нас. Тут вообще