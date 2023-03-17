Дети оказались за ЗОЖ и сдали наркомана полиции через службу «112».

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело против 28-летнего жителя Камешковского района, который склонял детей к употреблению наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.По версии следствия, 13 марта подозреваемый, находясь у пожарного водоема в Камешково, предлагал двум малолетним мальчикам покурить марихуану. Дети оказались за ЗОЖ и сдали наркомана полиции через службу «112».Фигурант задержан, решается вопрос об аресте.