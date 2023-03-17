Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам двух первых месяцев этого года ВТБ во Владимирской области выдал автокредитов на сумму более 58 млн рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам банка, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит позитивную динамику на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.Активнее всего владимирцы интересовались возможностью покупки новых автомобилей – доля таких договоров с начала года составила 81%. Традиционно самой популярной маркой остается Lada – именно ее выбрали более 60% заемщиков в области. Кроме того, в ТОП-3 наиболее покупаемых автомобилей вошли китайские Omoda и Haval.В России цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.В структуре выдач банка во Владимирской области выросла доля автомобилей с пробегом. С начала года на них пришлось 19% всех сделок – повышение составило 14% относительно прошлого года. Кредиты на новые машины занимают 81% выдач (против 95% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов составила 76%.«По подсчетам Национального агентства промышленной информации, за год средняя стоимость новых отечественных легковых автомобилей выросла на треть и достигла в феврале 1,3 млн рублей. Во Владимирской области ситуация в целом соответствует средней по стране. В январе и феврале средний чек кредита на покупку машины оказался равен общероссийскому показателю – 1,2 млн рублей. Судя по имеющейся динамике, весной мы можем прогнозировать дальнейшее повышение спроса на заменые средства для приобретения транспорта», – отметил Игорь Серков, управляющий банка ВТБ во Владимирской области.В целом российские банки выдали с начала года около 155 млрд рублей автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем.