Решение может быть обжаловано.

Жительница Гусь-Хрустального осуждена за дискредитацию СВО на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.Правонарушение зафиксировано 14 февраля текущего года в общественном месте. Женщина публично высказывалась против участия ВС РФ в спецоперации. На неё составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. На суд обвиняемая не пришла. Судья, изучив материалы дела, признал её виновной и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.Решение может быть обжаловано. Во Владимирской области это 18-ый случай наказания за дискредитацию армии.