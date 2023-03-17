Жителю Киржача вынесен приговор за незаконное выращивание и хранение конопли в собственной...

Жителю Киржача вынесен приговор за незаконное выращивание и хранение конопли в собственной квартире.Киржачским районным судом постановлен приговор в отношении жителя Киржача за незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере.Подсудимый приобрел через интернет девять семян конопли, затем выращивал в свое квартире, высушивал для последующего употребления и хранил без цели сбыта.13 декабря 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в жилище подсудимого обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотикосодержащие части растений конопли, общей массой 106,2 грамма.При назначении наказания осужденному судом учитывались обстоятельства, смягчающие наказание, совокупность которых признана судом исключительной. Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, установив испытательный срок 3 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com