18-летняя Варвара Сидорова из Владимира впервые голосует на Выборах Президента России. Владимирцы...

18-летняя Варвара Сидорова из Владимира впервые голосует на Выборах Президента России.Владимирцы голосуют семьями! Жители региона принимают самое активное участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации.К примеру, в средней школе номер 40 города Владимира работают сразу 4 избирательных участка: 483, 484, 485 и 486. Свою гражданскую позицию проявляют представители всех поколений. Активна молодежь. Отдать свой голос на главных выборах страны приходят и те, кто голосует впервые. В их числе - жительница Владимира, 18-летняя Варвара Сидорова, которая пришла голосовать на 485-й избирательный участок.«Всегда было очень интересно, когда в детстве приходила с родителями, и они опускали бюллетени, очень хотелось проявить себя у этом, проявить свой гражданский долг. И поэтому я пришла. У меня день рождения был в феврале - только исполнилось 18 и очень вовремя - выборы в марте...», - подчёркивает Варвара.Юный избиратель уверена: это ее личный вклад в будущее страны.На участки жители региона приходят и с самыми маленькими членами семьи, подавая личный пример гражданской ответственности. На входе работают волонтёры. Они объясняют, как найти свой избирательный участок.Также можно отдать свой голос и за преображение общественных пространств родного города. Напомним, 15 марта стартовало голосование за проекты по формированию комфортной городской среды.Конец масленичной недели - поэтому на первом этаже школы в дни выборов Президента Российской Федерации работает буфет. Повара постарались и напекли огромное количество блинов с самыми разными начинками.ГТРК «Владимир», Мария Платанюк