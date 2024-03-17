Больше половины жителей Владимирской области уже проголосовали на Выборах Президента России. И...

Больше половины жителей Владимирской области уже проголосовали на Выборах Президента России.И люди продолжают идти на избирательные участки.По официальной информации Избирательной комиссии Владимирской области, в списки избирателей (в нашем регионе) включены 1 076 531 человек.По состоянию на 12:00 17 марта на избирательных участках проголосовало 461 159 избирателей.Дистанционно проголосовало - 110 600 человек.Всего в голосовании приняли участие 571 759 избирателей, явка (к этому часу) составила 53,11 %.Фото: ГТРК «Владимир»