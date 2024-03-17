Больше половины жителей Владимирской области уже проголосовали на Выборах Президента России.
И...
Больше половины жителей Владимирской области уже проголосовали на Выборах Президента России.
И люди продолжают идти на избирательные участки.
По официальной информации Избирательной комиссии Владимирской области, в списки избирателей (в нашем регионе) включены 1 076 531 человек.
По состоянию на 12:00 17 марта на избирательных участках проголосовало 461 159 избирателей.
Дистанционно проголосовало - 110 600 человек.
Всего в голосовании приняли участие 571 759 избирателей, явка (к этому часу) составила 53,11 %.
Фото: ГТРК «Владимир»