Эксперт Сергей Цветков: «Владимирцы осознанно делают свой выбор на ближайшие 6 лет...» Декан...

Эксперт Сергей Цветков: «Владимирцы осознанно делают свой выбор на ближайшие 6 лет...»Декан факультета управления Владимирского филиала РАНХиГС и общественник — Сергей Цветков высказал своё мнение по поводу показателя явки в областном центре и в нашем регионе. На его взгляд, она – высокая.Выдержка из комментария Сергея Цветкова:«… Общая картина на избирательных участках тоже позитивная! Люди приходят голосовать семьями, с детьми, с домашними питомцами. Очевидно, что наши земляки осознанно делают свой выбор на ближайшие 6 лет, а, вполне вероятно, что и определяют долгосрочную стратегию развития государства. Время еще есть - приходите сделать свой выбор!»Полный комментарий можно прослушать (посмотреть) в видеоролике.