Информация о минировании избирательных участков во Владимире не подтвердилась. Телефонные...

Информация о минировании избирательных участков во Владимире не подтвердилась.Телефонные террористы пытались сорвать голосование во Владимире.По информации специалистов ЦИК России, электронным атакам также подвергается система Дистанционного электронного голосования, мошенники используют граждан для совершения различных актов вандализма.Вчера (в субботу, 16 марта) по регионам нашей страны прошла волна ложных сообщений о «минировании избирательных участков».Известно, что атаки совершаются с территории западных стран и Украины.В ЦИК России подчеркивают, что система свободного волеизъявления граждан РФ работает стабильно и готова к любым провокациям.По данным Правительства Владимирской области, в ходе проверки информация о минировании не подтвердилась.Избирательные участки продолжают работу в штатном режиме. Напоминаем, сегодня — 17 марта 2024 года — последний день голосования на Выборах Президента России.Фото: ГТРК «Владимир»