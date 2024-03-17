Как несогласованные строительные работы во Владимирской области приводят к нарушению...

Как несогласованные строительные работы во Владимирской области приводят к нарушению электроснабжения жителей?В пресс-службе филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье - "Владимирэнерго" рассказали, как неосторожные действия сторонних организаций приводят к нарушению электроснабжения потребителей.Работы, связанные со вскрытием грунта, часто не согласованы с электросетевой компанией. В результате происходят повреждения воздушных и кабельных линий.Энергетики сообщают: несанкционированные работы и работы с нарушением правил безопасности в охранных зонах энергообъектов приводят к нарушению электроснабжения целых населённых пунктов, предприятий и объектов социальной сферы. Кроме того, проведение таких работ представляет смертельную опасность.В электросетевой организации напоминают гражданам, руководителям предприятий, коммунальным структурам, а также водителям крупногабаритной техники с подъемными механизмами о запрете проведения работ в охранных зонах линий электропередачи без согласования с собственниками электросетей, а также о смертельной опасности приближения к электроустановкам на расстояние менее допустимого.Фото: пресс-служба филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье - "Владимирэнерго"