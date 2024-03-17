Как повлияет на владимирцев закон о посуточной сдаче квартир в 2024 году? Госдума приняла закон о...

Как повлияет на владимирцев закон о посуточной сдаче квартир в 2024 году?Госдума приняла закон о посуточной сдаче квартир без неудобств соседям. Принятые поправки закрепили в Жилищном кодексе РФ. Разберемся, что это значит.Собственник сможет сдавать квартиру гражданам по договору найма, в том числе краткосрочного или безвозмездного пользования, а также компаниям по договору аренды, - только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего домового имущества. В противном случае, - жильцы многоквартирного дома имеют право обратиться за их защитой в суд.Иными словами, за шум, беспорядки и повреждение общего имущества будут нести ответственность не только "посуточные жильцы", но и сам собственник такого помещения.Помимо этого, новый закон запрещает посуточную сдачу квартиры, в которой нет приборов учета, то есть — счетчиков. Также должны обязательно соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, а собственник должен вовремя оплачивать все коммунальные расходы."Законопроектом установлена грань, когда добросовестный арендатор превращается в злостного суточного гостя и наоборот," - объяснил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Раннее суды выносили решения в пользу долгосрочных нанимателей. Однако, на практике часто бывает, что помещения, которые сдаются на продолжительный срок, - «тонут в грязи», нежели помещения с посуточной арендой, которые содержатся в чистоте. Данный закон поставит «точку» в этих разногласиях.Помимо этого, Алексей Говырин сообщил, что жильцы многоквартирных домов должны иметь право не хотеть в соседской квартире посуточную сдачу с соответствующими потоками разнообразных людей, повышенным коммерческим трафиком и повышенными шумами.Закон еще не вступил в силу, его должен принять Совет Федерации и подписать Президент.Фото: freepik.com