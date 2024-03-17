Как владимирцев коснутся новые правила розничной торговли? С 1 апреля 2024 года информация о...

Как владимирцев коснутся новые правила розничной торговли?С 1 апреля 2024 года информация о маркированных товарах будет проверяться — кассовое ПО в режиме онлайн будет обращаться к системе маркировки «Честный знак» по каждому коду маркировки для проверки.При этом, если код маркировки проверку не прошел, кассовое ПО уведомит об этом продавца.В сообществе «Мой бизнес | Владимирская область» рассказали, каких товаров коснётся разрешительный режим, и как к нему подготовиться.Режим онлайн-проверок затронет табачную продукцию, пива и слабоалкогольных напитков в кегах для всей розницы.Затем режим будет поэтапно вводиться для следующих товарных категорий:- Молочная продукция.- Упакованная вода.- Антисептики.- БАД.- Обувь.- Фотоаппараты.- Шины.- Одежда.- Духи.- Безалкогольные напитки.В каких случаях будет запрещена продажа маркированного товара?- Истёк срок годности.- Товар запрещен к реализации по решению органов госконтроля.- Товар не введен в оборот.- Товар выведен из оборота.- Цена реализации на табак ниже или выше максимальной розничный цены.- Код не прошел проверку криптографической части или отсутствует в системе.Как узнать причину блокировки товара?- В информационном окне при сканировании на кассе, если позволяет функционал кассового программного обеспечения.- С помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак. Бизнес».- Обратиться в службу технической поддержки «Честного знака».Как подготовиться к разрешительному режиму?- Получить в личном кабинете «Честного знака» ключ доступа для проверки товаров с маркировкой.- Обновить кассовое ПО до версии с разрешительным режимом- В личном кабинете, во вкладке «Статистика отклонений» проверить товары с маркировкой на нарушения.- Выстроить процессы с поставщиками товаров с маркировкой, которые не прошли проверку на кассе.- Обучить кассиров работе с разрешительном режимом.Ответы на самые часто задаваемые вопросы можно посмотреть по ссылке.Фото: freepik.com