Как владимирцев коснутся новые правила розничной торговли?
С 1 апреля 2024 года информация о...
Как владимирцев коснутся новые правила розничной торговли?
С 1 апреля 2024 года информация о маркированных товарах будет проверяться — кассовое ПО в режиме онлайн будет обращаться к системе маркировки «Честный знак» по каждому коду маркировки для проверки.
При этом, если код маркировки проверку не прошел, кассовое ПО уведомит об этом продавца.
В сообществе «Мой бизнес | Владимирская область» рассказали, каких товаров коснётся разрешительный режим, и как к нему подготовиться.
Режим онлайн-проверок затронет табачную продукцию, пива и слабоалкогольных напитков в кегах для всей розницы.
Затем режим будет поэтапно вводиться для следующих товарных категорий:
- Молочная продукция.
- Упакованная вода.
- Антисептики.
- БАД.
- Обувь.
- Фотоаппараты.
- Шины.
- Одежда.
- Духи.
- Безалкогольные напитки.
В каких случаях будет запрещена продажа маркированного товара?
- Истёк срок годности.
- Товар запрещен к реализации по решению органов госконтроля.
- Товар не введен в оборот.
- Товар выведен из оборота.
- Цена реализации на табак ниже или выше максимальной розничный цены.
- Код не прошел проверку криптографической части или отсутствует в системе.
Как узнать причину блокировки товара?
- В информационном окне при сканировании на кассе, если позволяет функционал кассового программного обеспечения.
- С помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак. Бизнес».
- Обратиться в службу технической поддержки «Честного знака».
Как подготовиться к разрешительному режиму?
- Получить в личном кабинете «Честного знака» ключ доступа для проверки товаров с маркировкой.
- Обновить кассовое ПО до версии с разрешительным режимом
.
- В личном кабинете, во вкладке «Статистика отклонений» проверить товары с маркировкой на нарушения.
- Выстроить процессы с поставщиками товаров с маркировкой, которые не прошли проверку на кассе.
- Обучить кассиров работе с разрешительном режимом.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы можно посмотреть по ссылке.
Фото: freepik.com