Когда построят ВСМ «Москва-Казань», проходящую через Владимирскую область? Депутат от Владимирской...

Когда построят ВСМ «Москва-Казань», проходящую через Владимирскую область?Депутат от Владимирской области Алексей Говырин в своем официальном телеграм-канале сообщил о завершении проекта по участку ВСМ «Москва-Казань», которая пройдет через Владимирскую область.О планах и сроках постройки высокоскоростной магистрали в своем докладе на заседании в Государственной Думе рассказал руководитель РЖД Олег Белозеров.«Согласно ответу РЖД, по участку ВСМ «Москва — Казань» завершена разработка проектно-сметной документации, эксперты дали положительное заключение. Глубина проработки проекта такова, что работы можно уже начинать.» - сообщил депутат.Предварительные сроки реализации проекта в 2028-2036 годах:- Участок «Москва — Нижний Новгород»: в 2028-2031 годах- Участок «Нижний Новгород — Казань»: 2032-2036 годахПомимо этого, в РЖД, совместно с российскими компаниями, занимаются созданием российского высокоскоростного электропоезда со скоростью эксплуатации до 360 километров в час.Фото: официальный телеграм-канал Алексея Говырина