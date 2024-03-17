Лесному фонду Владимирской области причинен ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей. Какой...

Лесному фонду Владимирской области причинен ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей. Какой итог?Природоохранным прокурором проведена проверка исполнения лесного законодательства, в ходе которой выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений в урочище «Восход» Андреевского участкового лесничества ГКУ «Андреевское лесничество», расположенном в Судогодском районе.Неустановленным лицом срублено 46 сосен. В результате - лесному фонду причинен ущерб более чем на 600 тысяч рублей.”Арендатор лесного участка ненадлежащим образом исполнял обязанности, предусмотренные договором. Он не обеспечил регулярный мониторинг переданных в аренду земель лесного фонда в целях своевременного обнаружения самовольных рубок лесных насаждений, в связи с чем объективно утратило возможность вернуть арендованный участок леса в надлежащем состоянии к окончанию действия договора”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог, - надзорным ведомством было направлено заявление в Октябрьский районный суд с требованием о взыскании с ООО «Восход» ущерба.Требования прокурора судом удовлетворены, но ответчик, не согласившись с принятым решением, обжаловал судебный акт.Далее уже Владимирский областной суд поддержал позицию прокуратуры и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.Арендатору пришлось возместить причинённый незаконной рубкой ущерб.К слову, денежные средства от платежей по таким искам зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.Такие «экологические платежи» должны быть направлены именно на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде, а также на мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия окружающую среду.Уточняется, что деньги направляют на сохранение и восстановление природной силы и обеспечение экологической безопасности.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений