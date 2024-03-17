Большинство горожан выбрали электронный формат.

Большинство горожан выбрали электронный формат.К 12:00 последнего дня выборов президента России проголосовали более 4,6 миллиона жителей столицы. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."По состоянию на 12 часов 17 марта всего выдано бюллетеней – 4 миллиона 657 тысяч 776", – сказала она.Большинство москвичей предпочли электронный формат голосования. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали почти 3,4 миллиона человек.Напомним, что для противодействия мошенникам в столице специальная горячая линия в рамках сервиса "Перезвони сам". Сообщить о злоумышленниках можно по телефону +7 495 870-35-94.Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.