На трассе М-7 за прошедший день произошло две аварии с большегрузами.

На трассе М-7 произошло две аварии. Первая случилась в ночь с 16 на 17 марта. На 200 километре на Южном объезде Владимира водитель грузовика не справился с управлением и въехал в отбойник. Для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия пришлось привлечь тяжёлую технику. Обстоятельства и материальный ущерб устанавливаются.Второе происшествие случилось между Ковровским и Камешковским районами. Авария случилась 04:10 17 марта на 233 километре трассы М-7. Водитель также не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Из-за ДТП была заблокирована левая полоса нижегородского направления.В обоих происшествиях пострадавших нет. Записи ДТП очевидцы выложили в соцсети.